Dall'inizio dell'anno ad oggi sono arrivati nel nostro Paese 123.863 migranti, quasi il doppio rispetto ai 65.517 arrivi del 2022. Dall'inizio del 2023, sono 11.630 i minori non accompagnati giunti in Italia. Dall'1 gennaio a oggi sono arrivati 123.863 migranti, l'89% in più rispetto ai 65.517 dello stesso periodo dell'anno scorso. Solo negli ultimi tre giorni sono sbarcati 8.141 migranti.

Migranti, Viminale: in tre giorni sbarcati in 8.141 TGCOM

In poco meno di tre giorni sono sbarcati sulle coste italiane 8.141 migranti. E' l'ultimo dato disponibile aggiornato del ministero dell'Interno. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono arrivati nel nostro ...Sono 123.863 i migranti sbarcati in Italia dal primo gennaio al 13 settembre. A fotografare la situazione è il cruscotto statistico del ministero ...La Croce rossa: «Priorità alle famiglie con bambini». L’ex sindaco: situazione drammatica, flussi da regolarizzare ...