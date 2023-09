Migranti | Tajani | ' possibili iniziative con Algeria per bloccare flussi irregolari'

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Con il ministro degli Esteri dell'Ahmed Attaf abbiamo discusso dicongiunte permigratorinel Mediterraneo. Ci siamo confrontati su crisi in Niger e instabilità nel Sahel. Importante rafforzare il coordinamento tra Italia esui principali temi regionali". Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonio

Bene @EP_President (Roberta Metsola, ndr.)": lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonioper lo più sono originari della Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Tunisia, Guinea e ... 'Pronti ad aiutare', dice il ministro degli Esteri, Antonio. Attivata la Protezione civile. ......"Piano Mattei" fatto su aiuti e accordi con i Paesi di origine e di transito dei. Toccherà ... Mentre in Germania a fine mese si recherà anche il ministro degli Esteriper un business ..."Mi auguro che Gentiloni non sia rigorista", ha continuato(e ha omesso che gli equilibri ... Intanto il governo non ha margini sui conti, è sbugiardato sui, insomma si può comprendere ...

Migranti, tensione dopo lo stop di Germania e Francia. Tajani: «Problema europeo». FdI. «O l’Ue batte un... Corriere della Sera

Migranti: Tajani, è problema europeo, tutti i Paesi siano parte soluzione - LaPresse LAPRESSE

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Con il ministro degli Esteri dell’Algeria Ahmed Attaf abbiamo discusso di possibili iniziative congiunte per bloccare flussi migratori irregolari nel Mediterraneo. Ci siam ...Niente da eccepire sul decreto Caivano perché l’ordine a Tajani è non disturbare Meloni. Il pasticcio sulle banche e l’inutile barriera anti Le Pen. Le truppe ...Il Viminale prova a ridimensionare con i numeri ma resta il caso politico che si ripercuote sulle trattative in Europa. La Francia intanto rafforza le frontiere con l'Italia. Nella notte sull'isola si ...