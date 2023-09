Migranti | sindaco Lampedusa | “Siamo allo stremo | aiutateci”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Mannino: "Stanchi fisicamente e psicologicamente. Servono vere politiche migratorie, non un sistema che lavora sempre in emergenza. C'è un'umanità che chiede aiuto" “E’ la sconfitta dell’Europa, di un sistema che lavora sempre in emergenza e non mette mai in atto delle reali e vere politiche migratorie. Quitutti stanchi e provati sia fisicamente che psicologicamente, la situazione sta diventando ingestibile e insostenibile”. A dirlo all’Adnkronos è ildi, Filippo Mannino, arrivando al molo Favaloro, dove ormai da più di 48 ore si susseguono interrotti gli sbarchi. Centodieci ieri, già oltre una ventina oggi a partire dalla mezzanotte con l’hotspot di contrada Imbriacola arrivato ad ospitare quasi 7mila persone. Un neonato di cinque mesi è morto dopo che il barchino su cui viaggiava si è capovolto prima ...