Migranti | Salvini | l' Europa ci lascia da soli a difendere i confini

Lampedusa è allo stremo, dopo il boom di sbarchi diavvenuto nelle ultime ore, e Matteonon si contiene più. "Quando ti arrivano 120 mezzi non è un episodio spontaneo ma è un atto di guerra . Per la società italiana questo è il ......die' un sistema criminale organizzato, si risponde con ogni mezzo, nessuno escluso. Non si puo' escludere alcun intervento, in Italia e non solo. Lo ha detto il vice premier Matteo, ...Lo ha detto il vicepremier Matteo, segretario della Lega, intervistato dal Tg1."Io - ha aggiunto - più che andare a processo per aver bloccato gli sbarchi da navi straniere che arrivavano ..."Quello che sta accadendo a Lampedusa e a Strasburgo è il fallimento dell'Europa dei Socialisti" : secco, perentorio Matteosull' emergenzain corso. Il consiglio comunale dell'isola siciliana ha proclamato lo "stato di emergenza" in seguito all'ondata di sbarchi, 7 mila persone in meno di 48 ore. ...

