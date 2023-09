Migranti record | l’Italia pagala maledizione di Dublino

(Di mercoledì 13 settembre 2023) A Lampedusa le barche provenienti dal Nordafrica ormai fanno la fila in attesa di far sbarcare i: sono oltre cento quelle arrivate nelle ultime 24 ore sull’isola, polverizzando tutti iprecedenti, e nell’hotspot di Contrada Imbriacola stazionano ormai cinquemila persone a fronte di una capienza di poche centinaia, mentre la nave Diciotti della L'articolo proviene da Il Difforme.

... presidente della Commissione per la pastorale deie degli itineranti in seno alla ... Le Filippine, infatti, detengono ilmondiale con oltre 13 milioni di emigrati, i cosiddetti "...Nella notte sull'isola siciliana sono arrivati oltre 1.300. Oggi question time di Piantedosi alla Camera Sullo stesso argomento: Le richieste di Zaia sul terzo mandato agitano FdI. Meloni si ...... Sandro Ruotolo, della segreteria nazionale Pd, accusa: "Nei giorni deidi sbarchi c'è un ... "Quando il tema deiserviva alla propaganda della campagna elettorale della destra - aggiunge ...( LO SPECIALE) Numeri daInsomma, gli sbarchi sono numerosissimi: 'Li abbiamo gestiti con efficienza, nel senso che siamo riusciti a svuotare l'hotspot. Infatti, pochi giorni fa ...

Migranti, record di sbarchi a Lampedusa e hotspot al collasso. Paita ... Il Riformista

Migranti, sbarchi record a Lampedusa. Morto un neonato. In 6mila nell'hotspot - ItaliaOggi.it Italia Oggi

in un messaggio diffuso in vista della per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebra il 24 settembre e che nelle Filippine ha una risonanza e un'importanza tutta speciale. Le ...Il Viminale prova a ridimensionare con i numeri ma resta il caso politico che si ripercuote sulle trattative in Europa. La Francia intanto rafforza le frontiere con l'Italia. Nella notte sull'isola si ...Continuano gli sbarchi a Lampedusa. Solo nella giornata di ieri sono stati 110 gli approdi, per un totale di 5.112 persone. Morto un neonato al momento dello sbarco. Numeri da record, che ...