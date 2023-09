[] La sinistra batte un colpo Questa destra continua a dimostrarsi feroce contro i. Il ... Chiara Braga, Elly Schlein, Simona Bonafè, Emiliano Fossi, Matteo, Laura Boldrini, Matteo ...... interrogazione parlamentare del Pd " Questa destra continua a dimostrarsi feroce contro i... Chiara Braga, Elly Schlein, Simona Bonafè, Emiliano Fossi, Matteo, Laura Boldrini, Matteo ...Matteoche, quattro anni fa, insieme ad altri colleghi, salì sulla Sea Watch al largo di Siracusa. "Questa destra continua a dimostrarsi feroce contro i", si legge nell' ...... Chiara Braga (capogruppo alla Camera), Simona Bonafè, Emiliano Fossi, Matteo(da sempre ... 'Questa destra continua a dimostrarsi feroce contro i- scrivono i deputati dem - Il governo ...

Migranti: Orfini, ‘Meloni si scusi, con politiche destra peggiore crisi nostra storia’ La Sicilia

Migranti: Magi e Orfini, Trieste e Gradisca fuori controllo Agenzia ANSA

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Un anno di esternalizzazione delle frontiere (accordo Italia-Tunisia), di criminalizzazione delle Ong (decreto Cutro e non solo), di guerra all’accoglienza diffusa. E anco ...Onorevole Matteo Orfini, la segretaria Elly Schlein non si è particolarmente scomposta per la fuoriuscita del gruppo ligure dal Pd che suscita l’allarme dei riformisti ...La situazione è fuori controllo e richiede una presa in carico urgente da parte delle istituzioni nazionali". È la considerazione espressa dal segretario di Più Europa Riccardo Magi e dal deputato del ...