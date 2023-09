(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – Non si ferma laondata sidi. Lascorsa sono stati circa 1.000 i, quasi prevalentemente uomini,al molo Favaloro dell'isola. In 23. Soltanto ieri sono stati100 gliavvenuti, per un totale di5.000 persone. Sul molo sono ancora in centinaia in attesa di essere trasferiti all'hotspot. E sembra che siano in arrivo altri barchini con altre decine dia bordo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Non si ferma laondata si sbarchi dia Lampedusa. La notte scorsa sono stati circa 1.000 i, quasi prevalentemente uomini, arrivati al molo Favaloro dell'isola. In 23 sbarchi. Soltanto ieri ...Non si ferma laondata si sbarchi dia Lampedusa. La notte scorsa sono stati circa 1.000 i, quasi prevalentemente uomini, arrivati al molo Favaloro dell'isola. In 23 sbarchi. Soltanto ieri ...... Filippo Romano, all'Adnkronos fa un punto parziale: "Stiamo gestendo questaraffica di sbarchi, i numeri sono ancora superiori rispetto a quelli dell'ultima ondata di sbarchi di". Il ...Unaricerca condotta da Trustpilot , piattaforma di recensioni a livello globale, ha indagato i ...] Attualità Savona Intensificati i controlli deiin stazione a Savona Posted on 10 ...

Migranti, nuova notte di sbarchi a Lampedusa: arrivati in oltre mille Entilocali-online

Migranti: prefetto Agrigento, 'stiamo gestendo nuova raffica sbarchi, superati numeri agosto' La Gazzetta del Mezzogiorno

Non si ferma la nuova ondata si sbarchi di migranti a Lampedusa. La notte scorsa sono stati circa 1.000 i migranti, quasi prevalentemente uomini, arrivati al molo Favaloro dell’isola. In 23 sbarchi. S ...Migranti, un neonato di cinque mesi è morto all'alba durante uno sbarco a Lampedusa. La tragedia è avvenuta questa notte, alle 4.18 circa, durante le caotiche ...Il piccolo di 5 mesi è caduto in acqua durante l’approdo di un barchino con a bordo 46 persone. La tensione non cala: previsti per oggi altri arrivi ...