Migranti | neonato di 5 mesi morto annegato a Lampedusa prima dell’arrivo dei soccorsi | salva la mamma minorenne

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Aveva soli 5e la sua vita è finita in mare,, mentre inconsapevole, fuggiva via dalla sua terra. Non sono state sufficienti le forti braccia diperrlo: il piccolo è finito in maredeia causa del ribaltamento del barchino su cui sua madre e altre

Intanto per la giornata di oggi è previsto il trasferimento di 3.750e venerdì di altri 2. Filippo Mannino, arrivando al molo dopo la morte di undi cinque mesi, con il barchino su ...All'arrivo dei soccorritori ilera già morto. La madre è sotto shock nell'hotspot, seguita ... nave Diciotti, della guardia costiera, ha preso a bordo 800prima che approdassero, come ...Leggi ancheLampedusa, barca si capovolge durante sbarco: morto, gli arrivi da gennaio in Italia: i dati Salvini e sbarchi di"atto di guerra", opposizioni ...Arriva anche la tragica notizia della morte di undi appena cinque mesi, avvenuta durante un tentativo di sbarco da parte di un natante carico di. La madre è una minorenne originaria ...

A Lampedusa «un'apocalisse». Neonato annega durante uno sbarco Avvenire

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa, si rovescia una barca morto un neonato di 5 mesi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Ieri, per l'isola di Lampedusa, è stata un'altra giornata di intensa attività, quasi di disperazione. Gli sbarchi non hanno dato tregua neanche mercoledì. Contare quanti sono stati è stato difficile: ...Continuano senza sosta gli sbarchi a Lampedusa e la tensione sale alle stelle. Momenti di paura al porto, dove agenti della Guardia di Finanza hanno cercato di contenere le centinaia di migranti che..A fare da contraltare, il sistema di trasferimenti fuori dall'isola, in un equilibrio fragile che ha retto finchè i numeri lo hanno consentito. Gli uomini ...