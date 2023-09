Migranti | neonato annega a Lampedusa | Viminale | oltre 8mila sbarchi in 3 giorni | Da Berlino stop all' accoglienza dall' Italia

Soccorritori e forze dell'ordine sono allo stremo: sono stati segnalati altri barchini in viaggio, ma anchegià sbarcati sulla terraferma.annega in mare a Lampedusa Undi 5 ...Tra le notizie che non si vorrebbero mai dare la morte di undopo essere finito in acqua ... si è ribaltata perché i, alla vista della motovedetta della Guardia costiera, si sono ...Quasi tutti si trovano allhotspot di contrada Imbriacola, ma altrisono in attesa in vari punti dellisola, soprattutto sui moli. E nella notte si e' consumata la tragedia: une' ...Tragedia durante i soccorsi: undi 5 mesi è annegato durante la notte. La Guardia costiera stava soccorrendo un barcone con a bordo 46quando alcuni sono finiti in acqua: tutte le ...

Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa, con altri mille arrivi e oltre 6mila ospiti nell'hotspot. Un neonato è annegato in mare durante le operazioni di soccorso. Intanto la German ...La Croce rossa: «Priorità alle famiglie con bambini». L'ex sindaco: situazione drammatica, flussi da regolarizzare ...