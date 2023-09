Migranti | neonato annega a Lampedusa | Da Berlino stop all' accoglienza dall' Italia | In Francia più controlli ai confini

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Leggi Anche, continuano gli arrivi a: fila di barchini davanti al molo Favaloro Leggi Anche Venezia 80, Matteo Garrone: 'Il nostro Leone per iche non ce la fanno' A ...

Ieri battuto ogni record, 110 arrivi con oltre cinquemila persone. Soccorritori e forze dell'ordine sono allo stremo. Segnalati altri barchini in viaggio. Una barca si è rovesciata poco prima dell'......senza sosta gli arrivi dinell'isola siciliana di Lampedusa. Dalla mezzanotte sono stati registrati 23 sbarchi e l'arrivo di quasi 1.000 persone. E si registra la morte di undi 5 ...Soccorritori e forze dell'ordine sono allo stremo: sono stati segnalati altri barchini in viaggio, ma anchegià sbarcati sulla terraferma.annega in mare a Lampedusa Undi 5 ...Annegato bimbo di 5 mesi durante sbarco Durante le operazioni di approdo di 46soccorsi ...salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana mentre la mamma del...

Migranti, un neonato è morto annegato a Lampedusa: la barca era ... Fanpage.it

Migranti, neonato annega in mare a Lampedusa. Germania: «Stop ... leggo.it

Mentre un gruppo di migranti, assistiti dalla Guardia costiera, stava sbarcando a Lampedusa, diverse persone sono cadute in acqua ...La tragedia che ha fatto perdere la vita al neonato di 5 mesi, che in un primo momento si pensava fosse avvenuta al momento dello sbarco a Lampedusa, si è verificata poco prima dell'arrivo dei soccors ...Il piccolo di soli 5 mesi è finito in acqua durante il concitato approdo di un barchino soccorso dalla Guardia costiera - In un solo giorno sull'isola sono giunti oltre 6'000 migranti ...