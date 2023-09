Migranti | momenti di tensione all' hotspot e sul molo di Lampedusa

18.05 Proteste,carica sui miganti a Lampedusadi tensione al porto di Lampedusa, dove centinaia diprotestano per lasciare il molo. Gli agenti hanno effettuato una carica di allegerimento suiche tentavano di sfondare il ...18.05 Proteste,carica sua Lampedusadi tensione al porto di Lampedusa, dove centinaia diprotestano per lasciare il molo. Gli agenti hanno effettuato una carica di allegerimento suiche ...A Lampedusa, dove nelle ultime 48 ore sono sbarcate 7 mila persone ci sono statidi forte tensione sul molo trae forze dell'ordine. Il Parroco ha detto: "È l'apocalisse". Non c'è ...Una volta calmati gli animi, isi sono seduti a terra senza ulterioridi tensione. Lampedusa, tensione al porto: centinaia dichiedono di lasciare il molo. Cosa sta ...

Forze dell'ordine e migranti, momenti di tensione al molo Favaloro a Lampedusa RaiNews

Tensione a Lampedusa, sbarchi senza sosta: i migranti protestano ... Agenzia ANSA

Sono 1.300 circa le persone arrivate in poche ore sulla più grande delle Pelagie.LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Momenti di tensione al porto di Lampedusa, dove agenti della Guardia di Finanza stanno cercando di contenere centinaia di migranti che chiedono di lasciare il molo. Gli agenti ...Il racconto della giovane che si è lanciata in mare con un amico: «Sono stati momenti davvero difficili, le persone in mare annaspavano e invocavano aiuto».