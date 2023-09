Migranti | l’hotspot di Lampedusa è al collasso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sono 6.792 ipresenti sull’isola di. La maggior parte si trova aldi contrada Imbriacola, ormai al. Altri gruppi sono in attesa in vari punti dell’isola, soprattutto sui moli. La Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento, entro le 13, di 880 persone: 700 verranno imbarcate sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle e 180 partiranno con un volo Oim. La polizia, fra poco, inizierà a scortare i vari gruppi al porto e all’aeroporto. Sono 6.792 ipresenti sull’isola di. La maggior parte si trova aldi contrada Imbriacola Nelle ultime ore gli sbarchi asono saliti a 68 per un totale di circa 3 mila persone (dato parziale). Imbarcazioni di fortuna con a ...