Migranti | Lampedusa scoppia Tensione al porto Carica della polizia Un bambino muore in mare Salvini | “Ue colpevole”

19.12 Sbarchi,Salvini: è guerra,c'è una regia "Quando ti arrivano 120 mezzi (che sbarcano, ndr) non è un episodio spontaneo, ma è un atto di guerra". Così il vicepremier, leader ...diIl parroco, don Carmelo Rizzo: "Situazione apocalittica". Situazione tesa, al porto di, dove iammassati al dopo gli sbarchi record delle ultime ore e il decesso di un neonato, stanno protestando per chiedere di lasciare il molo. Sul posto c'è la Guardia di Finanza, ...'5.000 sbarchi in un giorno asono un serio problema per il governo Meloni, come lo sarebbero per qualunque governo. C'è ... dei porti chiusi e delle Ong che 'attirano i': tutte ...... Von der Leyen mette in "pausa" il Green deal e chiede aiuto a Draghi sulla competitività Suisi apre un nuovo fronte con la Germania, mentre aè record di sbarchi

Emergenza a Lampedusa, tensione tra i migranti e gli agenti. Il parroco: 'Qui è l'apocalisse' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Lampedusa, quasi 7mila migranti sull’isola. Tensioni e proteste Il Sole 24 ORE

Roma, 13 set. (askanews) - 'La situazione degli sbarchi è completamente fuori controllo. Lampedusa è al collasso, milleottocento persone ...Il consiglio comunale di Lampedusa ha proclamato lo "stato di emergenza" in seguito all'ondata di sbarchi di migranti sull'isola ...Matteo Salvini non si trattiene dopo la raffica di sbarchi a Lampedusa. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha usato toni ...