Migranti Lampedusa | barca si capovolge durante sbarco | morto neonato

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Palermo, 13 set. (Adnkronos) – Unannegato al largo diuno degli sbarchi didiretti sull’isola.le operazioni dinella notte, secondo quanto apprende l’Adnkronos, un barchino con a bordo decine disi è capovolto e diverse persone sono finite in acqua. Tra loro undi pochi mesi, che èannegato. La mamma del, che sarebbe ancora minorenne ed era accompagnata dalla sorella con un bambino piccolo e da un cognato, è all’hotspot didove è supportata dalle psicologhe. Dovrebbe essere trasferita al più presto in una struttura in provincia di Agrigento. Secondo quanto emerge, la ...

Una tragedia si è consumata nelle acque di Lampedusa nelle prime ore di oggi. Un neonato di appena 5 mesi è morto annegato. La tragedia si è consumata durante le operazioni di soccorso di un barcone carico di migranti. Mai così tanti migranti sono arrivati a Lampedusa in un solo giorno. Nella giornata di ieri è stata superata la soglia dei 100 sbarchi, esattamente 110, per un totale di oltre 5.000 migranti che hanno messo piede sull'isola. E così ieri, durante uno dei tantissimi sbarchi di migranti, c'è stata un'altra tragedia con la morte di un neonato di appena 5 mesi. Filippo Mannino che invoca "un sistema di accoglienza di navi in rada per il recupero e il trasferimento veloce dei migranti in terraferma e un Consiglio dei Ministri ad hoc da tenersi a Lampedusa".

Un tragico incidente è avvenuto al largo di Lampedusa durante uno degli sbarchi di migranti. Un barchino con decine di migranti a bordo si è capovolto e diverse persone sono finite in acqua. Mannino: 'Stanchi fisicamente e psicologicamente. Servono vere politiche migratorie, non un sistema che lavora sempre in emergenza. C'è un'umanità che chiede aiuto'. Senza sosta gli sbarchi nell'isola di Lampedusa, ora Berlino e Parigi mettono uno freno all'accoglienza dall'Italia.