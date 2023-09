Migranti | la Germania blinda i confini | ' Accoglieremo di nuovo se si torna al patto di Dublino'

...Igià confermati in passato dalla parte tedesca 'continueranno a essere accettati'. Il motivo della sospensione è il continuo rifiuto dell'Italia di consentire i trasferimenti dalla......che arrivano indall'Italia nell'ambito del 'meccanismo di solidarietà volontaria' sono state interrotte, ma potranno riprendere 'non appena' torneranno ad esserci trasferimenti di...... anche alla luce della decisione die Francia di 'chiudere' le frontiere e dunque di non 'accettare'dall'Italia. Su questo punto è intervenuta la Presidente del Parlamento europeo ...Così riassume la vicenda il Manifesto: "L'Europa si rivolta contro la gestione italiana dei. Nello stesso giorno Francia eannunciano provvedimenti contro il nostro paese, la prima ...

Un portavoce del ministero dell'Interno tedesco ha confermato che le procedure di selezione dei richiedenti asilo che arrivano in Germania dall'Italia nell ... torneranno ad esserci trasferimenti di ...Arrivi senza sosta di migranti sull'isola di Lampedusa, che ora conta più di seimila presenze. Un neonato di cinque mesi è annegato, quando la barca su cui si trovava con la mamma ...Roma, 13 set. (Adnkronos) - "L’auspicio di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni europee è che ci sia una svolta di centrodestra nella Commissione europea. Vogliamo un’Europa meno burocra ...