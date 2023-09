Migranti in Belgio | richiedenti maschi soli esclusi dall’accoglienza mentre il sistema produttivo chiede di assumere anche gli irregolari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) I Paesi europei farebbero bene a tenere d’occhio quanto sta accadendo in, dove non si fermano le polemiche per la decisione del governo belga di escludere temporaneamente iasilodaldi accoglienza, da tempo sotto pressione come da mesi si susseguono gli appelli del Paese per una diversa distribuzione tra Stati Ue. La decisione è il segretario di Stato per l’Asilo e la Migrazione, Nicole de Moor. “Non voglio restare indietro rispetto ai fatti e quindi ho deciso di riservare tutti i posti disponibili alle famiglie con bambini”, ha detto spiegando che l’aumento deipesa sulla rete nazionale di accoglienza che è stata già ampliata di 9.000 posti l’anno scorso e non verrà ulteriormente allargata, almeno ...