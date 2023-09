Migranti | gli arrivi da gennaio in Italia | i numeri

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Picco negli sbarchi degli ultimi tre giorni Proseguono gli sbarchi diin. Secondo i dati, aggiornati dal Viminale alle 8 di questa mattina, sono 123.863 gliindall’inizio dell’anno. Negli ultimi tre giorni si è registrato un picco di 8.141 sbarcati: 2.073 l’11 settembre, 5.018 il giorno successivo e 1.050 nella giornata di ieri. L’ultimo sbarco oggi a Lampedusa, dove un neonato è morto annegato. La mamma del piccolo, che sarebbe ancora minorenne, è all’hotspot di Lampedusa, dove è supportata dalle psicologhe. Dovrebbe essere trasferita al più presto in una struttura in provincia di Agrigento. Secondo quanto emerge, la barca con il bimbo a bordo si sarebbe capovolta perché gli occupanti si sono mossi quando hanno visto arrivare la motovedetta della Guardia costiera. Gli altri ...

altrisono stati recuperati dalla Guardia costiera. La salma del neonato è stata portata alla camera mortuaria del cimitero.La questione non è come scarichiamo il problema: ma è fermarearrivi in Italia, non vedo ancora ...commentando la decisione presa dalla Francia e dalla Germania sullo stop all'arrivo di...agenti hanno effettuato anche una carica di alleggerimento suiche tentavano di sfondare il cordone. Soccorsi e sbarchi autonomi diproseguono senza sosta a Lampedusa dopo i ...Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha usato toni durissimi in conferenza stampa per commentare l'emergenza: 'Questo è un esodo dipianificato dalla ...

La Croce rossa: stiamo reggendo nella gestione dell`accoglienza, concentrandoci in particolare sui più fragili, ma è evidente che deve continuare ...Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Le immagini che arrivano da Lampedusa, con migliaia di migranti ammassati sono agghiaccianti, inumane. Sui migranti il fallimento di Meloni è evidente a tutti. Non si gove ...Proseguono gli sbarchi di migranti in Italia. Secondo i dati, aggiornati dal Viminale alle 8 di questa mattina, sono 123.863 gli arrivi in Italia dall'inizio dell'anno. Negli ultimi tre giorni si è ...