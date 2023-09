Migranti | Fratoianni | ' da Meloni fallimento su tutta la linea'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Per gestire i fenomeni migratori non servono a nulla slogan o proclami, serve una politica europea di accoglienza e inserimento, canali d'accesso sicuri e una missione di soccorso nel Mediterraneo centrale". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Pensavano di cavarsela con due slogan, feroci quanto inefficaci, magari - prosegue il leader di SI - conditi con qualche accordo sottoscritto sulla sabbia con il dittatore del momento. Pensavano di cavarsela finanziando e regalando armi e motovedette a quelle milizie libiche che organizzano i lager. Pensavano di cavarsela gettando in strada i richiedenti asilo, lasciando soli i comuni a gestire situazioni sociali complesse. Pensavano di cavarsela dando la colpa all'Ue E invece è di fronte di tutti, nonostante ...