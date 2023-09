Migranti | Francia e Germania ci hanno chiuso le frontiere in faccia Bel capolavoro | presidente Meloni

Migranti, da Berlino «stop accoglienza dall'Italia». La Francia blinda i confini. Sbarchi record a Lampedusa ilmessaggero.it

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "L’auspicio di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni europee è che ci sia una svolta di centrodestra nella Commissione europea. Vogliamo un’Europa meno burocra ...Di quelli che lasciano il segno. Così riassume la vicenda il Manifesto: “L’Europa si rivolta contro la gestione italiana dei migranti. Nello stesso giorno Francia e Germania annunciano provvedimenti ...Francia e Germania bloccano il meccanismo di ammissione volontaria dei migranti che provengono dall'Italia proprio nel momento in cui la pressione migratoria su Lampedusa è ai massimi termini. Non è c ...