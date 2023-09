Migranti | da Berlino stop all' accoglienza dall' Italia - In Francia più controlli ai confini - Neonato annega in mare a Lampedusa

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Leggi Anche, continuano gli arrivi a: fila di barchini davanti al molo Favaloro Leggi Anche Venezia 80, Matteo Garrone: 'Il nostro Leone per iche non ce la fanno' Il ...

A Lampedusa sbarchi senza sosta Soccorsi e sbarchi autonomi diproseguono senza sosta a Lampedusa, dopo i numeri record di martedì . Nel corso della giornata ci sono stati infatti 110 ...In pratica la colpa è nostra perché ci rifiutiamo di riprenderci dadi primo approdo in Italia. L'ultimo colpo è la seduta del Parlamento europeo che ha messo sulla graticola il ...... il barchino era salpato da La notizia non ancora confermata dagiunge mentre nella ... dopo che il giorno precedente erano state ben 51 le navi con a bordosbarcate, trasportando 1.... per cui iche hanno già ottenuto il via libera 'continueranno ad essere accettati ', ... Oltre alle motivazioni ufficiali però, la mossa disecondo Welt sarebbe una reazione al rifiuto ...

Migranti, da Berlino stop ad accoglienza dei richiedenti asilo dall'Italia la Repubblica

Migranti, media tedeschi: Berlino sospende il meccanismo volontario di solidarietà con l'Italia RaiNews

Ieri battuto ogni record con oltre 110 approdi. Dalla mezzanotte altri 23 arrivi: Francia e Germania blindano i confini con l’Italia ...Nel giorno in cui a Lampedusa si tocca il record di sbarchi, con 68 nuovi approdi e circa 2.500 persone arrivate al molo Favaloro, Francia e Germania ...Lampedusa sotto pressione: record di sbarchi, Francia e Germania chiudono le porte, Salvini critica l'Europa ...