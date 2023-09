Migranti | Conte | situazione sbarchi fuori controllo | Italia isolata

... oltre settemila ipresenti sull'isola, in pratica superano il numero dei residenti". Lo ha detto ai cronisti all'uscita da Montecitorio il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, ...... altrimenti votino alle europee per Giuseppeo Elly Schlein, se hanno coraggio. Questo sembra ...non ha il fegato e i cromosomi per mettersi sui moli a riprendere gli arrivi deidi oggi e ...... abbassare le tasse, aumentare le pensioni e fermare lo sbarco di'. "Era nel Jobs Act": il ...dice attenti a Paolo Gentiloni che trama con l'Europa cattiva e alle mosse di Giuseppe, che è ...... attacca il governo polacco: "suisolo violenta propaganda". Il cinema polacco se la ... GATTOPARDO SABAUDO: KIM ROSSI STUART INCONTRA ILDI MONTECRISTO Il set della serie Netflix, con l'...

**Migranti: Conte, 'sbarchi fuori controllo, fallimento governo Meloni'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Migranti: Conte, 'situazione fuori controllo, da Meloni solo propaganda' La Gazzetta del Mezzogiorno

Un Italia migliore dopo quasi un anno di governo. Ne è convinta la premier Giorgia Meloni, intervista da Bruno Vespa. “Posso dirle che sono ancora fiduciosa e in pace con la mia coscienza, perché in q ...Parte oggi la kermesse itinerante del partito di Fratoianni. Dibattiti e incontri in 4 città: Salerno, Sesto Fiorentino, Perugia e Barletta ...Giuseppe Conte andrà a Lampedusa, probabilmente la prossima settimana. Proprio nell’isola siciliana dove si è appena toccato un nuovo record di sbarchi. Stando ai calcoli parziali di ieri pomeriggio, ...