Migranti | Calenda | ' atto di guerra? Salvini ci copre di ridicolo | Meloni intervenga'

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Non ho attribuito, come invece hanno floro, la responsabilità degli sbarchi al Governo. Ma sentire un vicepremier usare la parola 'di' così, senza pensare, come fosse un passante al bar, è inaccettabile.ci stando di". Così Carlosu twitter.

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Non ho attribuito, come invece hanno fatto loro, la responsabilità degli sbarchi al Governo. Ma sentire un vicepremier usare la parola ‘atto di guerra’ così, senza pensare ...ROMA - "Il blocco dei movimenti secondari dei migranti da parte di Germania e Francia è accaduto anche quando noi eravamo al Governo. Ed è un rischio ...La decisione di Berlino e Parigi di sospendere l’accoglienza dall’Italia agita la politica. Von der Leyen: «Un accordo sul patto non è mai stato così vicino« ...