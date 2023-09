Migranti | Bergamini | ' Francia e Germania contro principi solidarietà europea'

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Consideriamo questa decisione del tutto contrastante con idiche animano quell'architetturadei padri fondatori dell'Europa in cui crediamo fortemente in un momento in cui, per giunta, i flussi migratori che stiamo governando stanno raggiungendo numeri eccezionali”. Così Deborah, deputata di Forza Italia e responsabile Esteri del partito, a margine della riunione della Commissione monitoraggio del Consiglio d'Europa a Parigi, commenta lo stop diagli ingressi di immigrati provenienti dall'Italia. “Il fenomeno dell'immigrazione -aggiunge- si può governare solo insieme, lo abbiamo sempre detto e lo sosteniamo con forza, ogni decisione assunta deve essere a livello europeo, su questo chiediamo una ...

... delle mele in Trentino, della frutta in Emilia Romagna, dell'uva in Piemonte fino agli allevamenti da latte in Lombardia dove a svolgere l'attività disono soprattutto gli indiani.... delle mele in Trentino, della frutta in Emilia Romagna, dell'uva in Piemonte fino agli allevamenti da latte in Lombardia dove a svolgere l'attività disono soprattutto gli indiani.

Ultimo'ora: Migranti: Bergamini, 'Francia e Germania contro principi ... La Svolta

Minori migranti non accompagnati «Il Comune spende più di 4 ... Gazzetta di Reggio

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Consideriamo questa decisione del tutto contrastante con i principi di solidarietà che animano quell’architettura europea dei padri fondatori dell’Europa in cui crediamo f ...