... Giovanni Di Leo, dopo i 112 sbarchi con oltre 5000 persone. "C'è bisogno di aiuto, ...nell'isola di Lampedusa si sono susseguiti senza soluzione di continuità oltre 112 sbarchi di, in ...In poche ore sonocirca 2.000 persone , il numero esatto al momento è impossibile ... Si pensa che ci siano delle cosiddette 'navi madre' che accompagnano ifino a poche decine di ......e quella tedesca di interrompere il meccanismo (volontario) di ridistribuzione dei(ideato ... Critiche sonopersino dal gruppo dei Conservatori, quello di cui fa parte Fratelli d'...A Lampedusa le barche difanno la fila per sbarcare al molo Favaloro: sono oltre cento quellenelle ultime 24 ore sull'isola, con decine di persone che sono approdate sotto il naso di centinaia di turisti ...

Migranti, arrivate altre 1000 persone a Lampedusa. Morto bimbo di 5 mesi durante sbarco Sky Tg24

Migranti, Francia e Germania chiudono all'Italia: confini blindati e stop accoglienza Sky Tg24

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Tragedia del mare a Lampedusa, isola che in queste ore è stata presa d’assalto dai migranti. Un neonato di cinque mesi è morto dopo essere finito in acqua al momento dello sbar ...(Adnkronos) – Non si ferma la nuova ondata si sbarchi di migranti a Lampedusa. La notte scorsa sono stati circa 1.000 i migranti, quasi prevalentemente uomini, arrivati al molo Favaloro dell’isola. In ...Ieri battuto ogni record con oltre 110 approdi. Dalla mezzanotte altri 23 arrivi: Francia e Germania blindano i confini con l’Italia ...