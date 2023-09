Lo dice bene l'ex ministro per i rapporti europei e ora deputato Enzo(Pd). "Di fronte ... da tenere alta l'attenzione sulla gestione dei, da portare a casa il primo step di riforma ...... ha depositato una risoluzione " sottoscritta dai colleghi di partito Scotto,, Boldrini, ... sono oramai emerse, infatti, moderne figure di nuoviitaliani, come i liberi ...... antirazziste, a difesa deie per la libertà di movimento, o ecologiste. Filosofo, arrivi ... quello deglie dei togliattiani di varia origine. Tutto è iniziato a precipitare negli ...Lo dice bene l'ex ministro per i rapporti europei e ora deputato Enzo(Pd). "Di fronte ... da tenere alta l'attenzione sulla gestione dei, da portare a casa il primo step di riforma ...

Migranti: Amendola, ‘5000 sbarchi in 24 ore, destra incapace di gestire realtà’ La Sicilia

Lecco: il Politecnico cerca nuovi spazi. Ma è dal 2002 che detiene l ... Lecco Online

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Oltre 5.000 migranti in 24h arrivati a Lampedusa. Alla prova di governo la destra si dimostra incapace di gestire la realtà. Risultati: guerra alle Ong, accordo flop con ...Gli organizzatori Amendola e Po: "Serve maggiore attenzione anche in periferia". Al corteo tanti politici. Il Pd: "Lo stato dia agenti e strumenti per l’accoglienza". .