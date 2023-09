Migranti | a Lampedusa è emergenza | migliaia di arrivi e tensione al massimo Cosa succede

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Continuano gli sbarchi sull'isola, con decine e decine di persone che oggi si sono ritrovate ammassate sul molo. Disordini in serata all'hotspot, durante la distribuzione dei pasti. Il Consiglio comunale ha proclamato lo "stato di". Iniziati i trasferimenti

"Quello che sta accadendo ae a Strasburgo è il fallimento dell'Europa dei Socialisti" : secco, perentorio Matteo Salvini sull' emergenzain corso. Il consiglio comunale dell'isola siciliana ha proclamato lo "...Altro argomento all'ordine del giorno è quello deidopo la raffica di sbarchi a: 'La questione dei ricollocamenti è secondaria, sono state ricollocate pochissime persone in questi ...Roma, 13 settembre 2023 La situazione degli sbarchi è completamente fuori controllo,al collasso, 1.800 persone arrivate nelle ultime 24 ore, oltre 7.000 ipresenti sull'isola, superano il numero dei residenti. Le politiche migratorie di questo governo sono un ...Vedi Anche, caos e tensione al molo Favaloro: centinaia diin attesa sotto il sole. Alcuni si gettano in mare per protesta La presidente del Consiglio è poi andata all'attacco di ...

Emergenza a Lampedusa, tensione tra i migranti e gli agenti. Disordini anche nell'hotspot. Il parroco: 'Qui è l'apocalisse ... Agenzia ANSA

Record migranti a Lampedusa, Onu: "L'Europa condivida gli sforzi". Meloni: "Vanno fermati gli arrivi". Conte: "Il governo ... Il Fatto Quotidiano

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Con Salvini che evoca un atto di guerra siamo alla farsa. Una farsa peraltro di cattivo gusto di fronte alle immagini scandalose che arrivano da Lampedusa. Una farsa di ca ...A dare la dimensione di quello che sta accadendo a Lampedusa, dove gli sbarchi dei migranti sono incessanti, sono i numeri: Nelle ultime 48 ore sono approdate nell'isola quasi 7 ...Giorgia Meloni a tutto tondo da Bruno Vespa. Il presidente del Consiglio ha partecipato alla puntata di Cinque Minuti, la fascia serale condotta dal ...