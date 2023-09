Migranti | 6mila persone a Lampedusa | la Croce Rossa | ' La situazione è difficile'

Gli sbarchi dicontinuano a ritmo incessante, sulle coste italiane. A Lampedusa sono giàgli ospiti nell'hotspot locale. Una situazione che mette a dura prova le capacità di accoglienza. Intanto, la ...A Lampedusa sono sbarcate 5mila persone solo nella giornata di martedì, al momento nell'hotspot dell'isola "ci sono oltre 6.000 persone, tante le famiglie con minori. Sono previsti trasferimenti in ...Soccorritori e forze dell'ordine sono allo stremo : sono stati segnalati altri barchini in viaggio, ma anchegià sbarcati sulla terraferma . Nell'hotspot di contrada Imbriacola ci sono '...I soccorritori hanno recuperato immediatamente tutti ifiniti in mare ma tra loro c'era ... per un totale di oltrearrivi da martedì. Al momento la situazione al molo commerciale dell'...

Migranti, sbarchi record a Lampedusa. Morto un neonato. In 6mila nell'hotspot - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Migranti, tragedia in mare: neonato muore annegato durante i ... Sicilia News

Sul web i video degli sbarchi a Lampedusa. Dai barconi i migranti inquadrano gli scafisti e li ringraziano per averli portati in Italia. Numeri da record ...Migranti, 6mila persone a Lampedusa. La Croce Rossa: "E' importante anche sotto il profilo umanitario che l'hotspot non vada oltre una soglia critica di presenze".Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa, con altri mille arrivi e oltre 6mila ospiti nell'hotspot. Un neonato è annegato in mare durante le operazioni di soccorso. Intanto la German ...