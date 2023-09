(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sono 6.792 isull'isola di. La maggior parte si trova all'hotspot di contrada Imbriacola, ma più gruppi sono in attesa in vari punti dell'isola, soprattutto sui moli. La ...

Sono 6.presenti sull'isola di Lampedusa. La maggior parte si trova all'hotspot di contrada Imbriacola, ma più gruppi sono in attesa in vari punti dell'isola, soprattutto sui moli. La ...Sono 6.presenti sull'isola di Lampedusa. La maggior parte si trova all'hotspot di contrada Imbriacola, ma più gruppi sono in attesa in vari punti dell'isola, soprattutto sui moli. La ...Sono 6.presenti sull'isola di Lampedusa. La maggior parte si trova all'hotspot di contrada Imbriacola, ma più gruppi sono in attesa in vari punti dell'isola, soprattutto sui moli. La ...

Migranti: 6.792 presenti a Lampedusa, al via a trasferimenti Agenzia ANSA

Migranti: 6.792 presenti a Lampedusa, al via a trasferimenti Espansione TV

Sono 6.792 i migranti presenti sull'isola di Lampedusa. La maggior parte si trova all'hotspot di contrada Imbriacola, ma più gruppi sono in attesa in vari punti dell'isola, soprattutto sui moli. (ANSA ...Un neonato è morto annegato al largo di Lampedusa durante uno degli sbarchi di migranti diretti sull’isola. Durante le operazioni di sbarco nella notte, secondo quanto apprende l’Adnkronos, un ...Hotspot di Lampedusa di nuovo in affanno. Dopo gli oltre 100 sbarchi di ieri e i 23 della notte scorsa, sono 6.792 i migranti presenti nella struttura di contrada Imbriacola. Su una capienza di poco ...