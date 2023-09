Michelle Hunziker e il video divertente con la figlia | “Vita da mamma”

(Di mercoledì 13 settembre 2023)ha postato su Instagram uncon la sua seconda, Celeste, nelle quale le due sono protagoniste di unagag casalinga. “Succede anche a voi? #da” scrive la presentatrice a corredo del filmato. Nel, si vede la bambina chiamare ripetutamente la madre, mentre quest’ultima è intenta a scrivere su un quaderno. “, dai”, dice la. “Un attimo amore”, risponde la conduttrice, per poi cedere: “Dimmi”. Alla fine, lale risponde solamente con un “Ciao” per poi correre via, mentreride guardando la telecamera. Non è la prima volta che la ...

... Orietta Berti, Al Bano , l'attore Claudio Amendola, che è stato recentemente ospite a Pomeriggio Cinque da Myrta Merlino, e la conduttrice svizzera. Ecco svelati i nomi dei coach ...A fianco ai due ci saranno Claudio Amendola e! Quest'ultima ha anticipato, di recente, che c'è un progetto che condividerà con Gerry Scotti e potrebbe trattarsi proprio di questo. ...Già a febbraio alcune voci li volevano divisi, ma loro avevano prontamente smentito e chiesto rispetto per i figli A metà gennaioe Tomaso Trussardi hanno fatto sapere che hanno ...Successivamente, condividendo le foto di un nuovo progetto lavorativo, la figlia died Eros Ramazzotti ha scritto: " Sto avanzando nella vita con circa 3,5 ore di sonno cumulative ...

Michelle Hunziker, primo giorno di scuola delle figlie: «Non hanno dormito» ilgazzettino.it

Michelle Hunziker emozionatissima per il primo giorno di scuola delle figlie L'Argomento Quotidiano

Diletta Leotta sfoggia un look super sexy alla festa per il suo compleanno, la neomamma in perfetta forma a pochi giorni dal parto ...Aurora Ramazzotti ha trascorso un lungo periodo in vacanza con la sua famiglia, il compagno Goffredo Cerza, il figlio Cesare e alcuni amici e parenti come nonna ...Il Programma Io Canto si Trasforma per l'edizione 2023: Orietta Berti, Albano, Michelle Hunziker e Claudio Amendola tra i Protagonisti.