Meteo | nuova ondata di caldo africano | quando e dove

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Secondo le previsionidei prossimi giorni, già oggi, mercoledì 13 settembre 2023, arriveranno le prime piogge e temporali in Italia. Il maltempo sarà diffuso in tutto in Nord del Paese ma sembra che si tratti di un passaggio veloce prima dell’arrivo di unadi. Secondo gli esperti, dovrebbe tornare l’anticiclonecon temperature superiori a 35 gradi. In che zone?, arriva il maltempo al Nord Questa mattina, le regioni settentrionali sono state invase dal maltempo. Secondo ilrologo Mario Giuliacci, nei prossimi giorni la situazione potrebbe peggiorare. “C’è una prima data certa: il Nord Italia è coinvolto Mercoledì 13 da un veloce fronte, con temporali e rovesci passeggeri, in un contesto comunque mite. Poco o nulla ...