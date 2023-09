Meteo | L' Anticiclone Africano si Indebolisce | Temporali in Arrivo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma - Dopo un inizio di settimana all'insegna dell', l'Italia si prepara a un cambiamento del tempo con l'di qualche rovescio o temporale, soprattutto al Nord. Inizialmente, le temperature sono rimaste ben al di sopra delle medie stagionali, ma ora si prevede un graduale indebolimento dell', consentendo l'di impulsi di instabilità. Nel corso delle prossime ore, il primo impulso di instabilità raggiungerà l'arco alpino, portando qualche rovescio, soprattutto nel settore centro-occidentale. Tuttavia, questi fenomeni non saranno particolarmente intensi, ad eccezione di alcune aree dell'Alto Adige. Nel resto d'Italia, il tempo rimarrà stabile e soleggiato, con alcune nuvole in Liguria e sull'alta Toscana. Le temperature inizieranno a calare leggermente al Nord. ...

Ma perché, anche stavolta, si prevedono fenomeni così intensi L'africano durato ..., maltempo in vista ma il caldo estivo non è finitoLe previsioniper i prossimi giorni del Centro Geofisico Prealpino L'africano che ha portato l'estate settembrina si indebolisce, lascia quindi il ad posto una perturbazione

Dopo il caldo record di queste settimane arrivano le piogge. Il clima in Italia è sempre più equatoriale: fasi calde e soleggiate, break temporaleschi violenti