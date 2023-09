Messina | scuole aperte e tangenziale bloccata | in città è il caos

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Non poteva accadere di peggio, una coincidenza che proprio non ci voleva. Era atteso un traffico maggiore oggi alla ripresa delle lezioni in moltedella, ma l'incidente che ha causato un blocco inall'ora di punta, ha letteralmente mandato in tilt il traffico anche sulle principali arterie cittadine. Molti gli automobilisti che, appreso dell'intoppo intra S. Filippo...

di Clara Mennella Questa settimana hanno aperto le porte al nuovo anno scolastico tutte le scuole di ogni ordine e grado e per gli studenti milanesi le vacanze rimarranno un bel ricordo fino

Suona la campanella anche a Messina: il primo giorno di scuola raccontata da alcuni studenti dei licei della città, tra emozioni e paure.L'operaio Tindaro Munafò ha perso la vita cadendo da un ponteggio a Scala Torregrotta. Niente ferma la macabra classifica di chi cade mentre lavora ...Mentre gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado varcano le porte degli istituti scolastici, l’arcivescovo mons. Giovanni Accolla rivolge il suo pensiero agli studenti e ai docenti, esprimendo ...