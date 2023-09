Mercedes-Benz - CLE Coupé | Stella promessa

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La razionalizzazione di gamma riguarda anche la. In un'epoca in cui le energie vanno concentrate su pochissimi filoni, nasce l'esigenza di realizzare una sola sportiva al posto delle due esistenti della Classe C ed E: è così che è nata la CLE(nonché la sua variante Cabriolet, che arriverà nella primavera 2024), una due porte filante e sinuosa, dal carattere deciso. All'esterno, quanto su strada. Linea filante. L'appeal della CLEinizia da una silhouette elegante, costituita da un cofano lungo (e nervato) quanto basta e dall'abitacolo arretrato, molto ben raccordato alla coda caratterizzata da uno sbalzo marcato. Lunga 4,85 metri, alta 1,43, e con un passo di 2,87 metri, la CLEha una taglia importante, maggiore di quella dei due modelli che va a sostituire. L'esordio della gamma in Italia ...

Molte case automobilistiche americane ed europee, tra cui Ford , Chevron, Volkswagen esi stanno lentamente trasferendo in Messico. Made in Mexico Il motivo principale per cui le ...Che si sogni di attraversare la pittoresca campagna toscana su una Ferrari o di navigare per le strade tortuose di Roma a bordo di una elegante, le opzioni sono molteplici.Per Markus Schafer, Chief Technology Officer del GruppoAG che ha da poco rinnovato le EQA ed EQB, la tecnologia alla base della concept presentata a Monaco di Baviera rappresenta "un ...Un esempio di meccanismo fornito dal produttore, per esempio sulActros, sono i sensori radar integrati nel fascione del parafango destro del semiasse anteriore (quello sotto la ...

Mercedes-Benz CLA 2024: tutti i dettagli MotoriSuMotori

Mercedes-Benz Classe E: prezzo, dati tecnici, dimensioni, motori, allestimenti, interni - Quattroruote.it Quattroruote

Annuncio vendita Mercedes-Benz GLA suv 200 d Automatic Sport Plus usata del 2020 a Cesena, Forlì-Cesena nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe E 220 d 4Matic Auto Business Sport usata del 2022 a Castel Maggiore, Bologna nella sezione Auto usate di Automoto.it ...I due marchi tedeschi scelgono Monaco per rivelare due nuovi importanti concept: hanno approcci diversi, ma con un solo obiettivo, quello di mantenere la propria rilevanza nella definizione del “piace ...