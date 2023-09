Mercedes-Benz - CLE Coupé | Stella promessa

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La razionalizzazione di gamma riguarda anche la. In un'epoca in cui le energie vanno concentrate su pochissimi filoni, nasce l'esigenza di realizzare una sola sportiva al posto delle due esistenti della Classe C ed E: è così che è nata la CLE(nonché la sua variante Cabriolet, che arriverà nella primavera 2024), una due porte filante e sinuosa, dal carattere deciso. All'esterno, quanto su strada. Linea filante. L'appeal della CLEinizia da una silhouette elegante, costituita da un cofano lungo (e nervato) quanto basta e dall'abitacolo arretrato, molto ben raccordato alla coda caratterizzata da uno sbalzo marcato. Lunga 4,85 metri, alta 1,43, e con un passo di 2,87 metri, la CLEha una taglia importante, maggiore di quella dei due modelli che va a sostituire. L'esordio della gamma in Italia ...

... inanellando due successi di fila (Hoffenheim e Werder Brema) ma prima della pausa sono stati letteralmente ed inaspettatamente travolti dallo Stoccarda, che allaArena ha avuto la ...ROMA - Non è solo un concept l'avveniristicaCLA Class presentata all'IAA Mobility 2023 di Monaco di Baviera. Questa nuova "hypermiler", auto a grande autonomia, sarà presto l'entry level dei veicoli elettrici della casa di ...Mentre la Classe G diè spesso considerata il SUV da fuoristrada per eccellenza, c'è un veicolo ancora più competente nella vasta gamma dell'azienda automobilistica tedesca. Parliamo dell'Unimog, un veicolo ...Speakers include leaders at UK household brands, such as British Telecom,, UBS and Miele, and experts from top tech companies such as AWS, Google, Microsoft, Meta and Rasa. Amongst ...

Mercedes CLE Coupé, oltre l'immaginazione. Ha forme eleganti e contenuti innovativi ed il piacere di guida è assouto Il Gazzettino

Mercedes CLE Coupé: prova, guida, primo contatto - Quattroruote.it Quattroruote

DEK:[7330865] Codice Riferimento vettura: 82449 **PERMUTIAMO LA TUA AUTO USATA!!! ** Classe GLA KM0 Accessori: Nero notte AMG Line ADVANCED PLUS Pacchetto Night Pacchetto assistenza alla guida Inserti ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe B 180 d Automatic Advanced Progressive nuova a Milano nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...3 di 15 foto Mercedes-Benz GLC Coupé 300 de - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 15 foto Mercedes-Benz GLC Coupé 300 de - RIPRODUZIONE RISERVATA 5 di 15 foto Mercedes-Benz GLC Coupé 300 de - RIPRODUZIONE RIS ...