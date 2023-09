Mercato San Severino | prima campanella dell’anno per la nuova scuola di Piazza del Galdo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Primo giorno speciale per i bambini dellarealizzata nella frazione diSan, che accoglie la filiera educativa dell’Infanzia, delle Elementari e delle Medie. «Il sorriso dei bambini è stato il regalo più bello che potessimo ricevere. Se oggi abbiamo spalancato le porte del nuovo istituto in anticipo rispetto alla scadenza di febbraio 2024 prevista dalla gara d’appalto lo dobbiamo all’impegno di tutti: dell’impresa esecutrice dei lavori, la Sessa Group, degli Uffici comunali, dei tecnici e progettisti, dei dirigenti scolastici – ha sottolineato il Sindaco Antonio Somma – da stamattina gli alunni potranno fare lezione in aule nuove, belle e luminose in attesa che venga completata anche la palestra e gli spazi nei giardini. Siamo felici di aver consegnato a tante famiglie un luogo sicuro, ...

