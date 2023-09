Memory | Jessica Chastain | Avevano detto a Michel Franco che mi sarei comportata da diva dopo l' Oscar

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L'attriceha raccontato che era statoal registache la sua vittoria aglil'avrebbe resa una persona difficile con cui lavorare.ha svelato che, prima delle riprese di, qualcuno avevaal registache si sarebbedala vittoria agli. L'attrice aveva infatti conquistato l'ambita statuetta per Gli occhi di Tammy Faye prima di arrivare a New York per girare il progetto. La reazione alla vittoria dell'attrice Presentando il filmal Toronto Film Festival,...

Presentando il film al Toronto Film Festival, la recensione: Chastain e le svolte di un melodramma psicologico Un progetto senza agi Sul set del progetto diretto da Michel Franco l'attrice non aveva infatti a disposizione una ... Chastain svela la sua beauty routine per una pelle radiosa L'attrice americana Chastain, protagonista del nuovo film presentato alla Mostra di Venezia 2023, è una bellissima ...

Dopo aver vinto l'Oscar, molti hanno pensato che l'attrice si sarebbe potuta montare la testa e rifiutare un film indipendente.L'attrice Jessica Chastain ha raccontato che era stato detto al regista Michel Franco che la sua vittoria agli Oscar l'avrebbe resa una persona difficile con cui lavorare.Il premio più importante del festival zurighese, omaggio alla carriera, sarà consegnato all'attrice californiana il prossimo primo ottobre ...