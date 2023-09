... il lavoro, le famiglie, il pubblico impiego, vale 20, 30, 35 miliardi, questo per capire l'ordine, da 4 a 6 leggi finanziarie, qualcosa deve non aver funzionato', ha attaccato la19.30:Parigi e Berlino Stop a sbarchi "La questione deiè secondaria, sono state ricollocate pochissime persone in questi mesi. E' una coperta di Linus. La questione non è come ...... a prendere la parola è anche la presidente del Consiglio, Giorgia, che però si limita a un ... Isono però secondari, sono state pochissime le persone ricollocate, la questione è ..."La questione deiè secondaria, sono state ricollocate pochissime persone in questi ... E' quanto ha dichiarato la premier, Giorgia, ai microfoni del programma di Bruno Vespa "...

Meloni,ricollocamenti sono coperta di Linus,vanno fermati arrivi Agenzia ANSA

Meloni: "I ricollocamenti di migranti sono una coperta di Linus, vanno fermati gli arrivi" TGCOM

L’intervista di Meloni è stata registrata mentre a Lampedusa la situazione ... E ancora: “La questione dei ricollocamenti è secondaria, sono state ricollocate pochissime persone in questi mesi, è una ...In merito all'emergenza che sta vivendo Lampedusa, intervistata da Bruno Vespa a "5 minuti", su Rai1, Giorgia Meloni ha detto che l'unico modo per risolvere il problema dei migranti è "fermarli prima ...“Dopo un anno sono ancora fiduciosa e sono in pace con la mia coscienza, non avrei potuto lavorare di più e c’è un’Italia che dà segnali incoraggianti, rispettata a livello internazionale, sono in ...