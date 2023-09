Meloni | Draghi è autorevole | può avere un occhio di riguardo

è uno degli italiani più autorevoli che abbiamo, presumo che possa avere un occhio di ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, a Cinque Minuti, la striscia quotidiana ...è uno degli italiani più autorevoli che abbiamo, presumo che possa avere un occhio di ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, a Cinque Minuti, in onda stasera su Rai Uno. . ...'Non la considero un'iniziativa contro di noi, Marioe' uno degli italiani piu' autorevoli ... Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, in onda ...Per Giorgia, l'incarico di Ursula von der Leyen a Marioin ambito europeo è una buona notizia. A Cinque Minuti, il programma condotto da Bruno Vespa, la premier ha commentato così: "è uno ...

Ue, Meloni: “Draghi non è mossa contro di noi, può avere occhio di riguardo”. E su Gentiloni: “Non voglio lit… La Stampa

L'intervento di Giorgia Meloni: 'Draghi in Ue È una buona notizia' TGLA7

La premier in tv commenta il rapporto affidato da von der Leyen all'ex premier: "È uno degli italiani può autorevoli che abbiamo. Non è una scelta contro di noi". E su Gentiloni: "Da lui approccio più ...Un Italia migliore dopo quasi un anno di governo. Ne è convinta la premier Giorgia Meloni, intervista da Bruno Vespa. “Posso dirle che sono ancora fiduciosa e in pace con la mia coscienza, perché in q ...«Draghi è uno degli italiani più autorevoli che abbiamo, presumo che possa avere un occhio di riguardo per la nostra nazione, la considero una buona notizia». Lo ha detto la presidente del Consiglio, ...