Meloni a tutto campo | Segnali di crescita Migranti? Stop arrivi in Italia Il Ponte sullo Stretto si farà

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 13 settembre 2023) «Dopo un anno di governo sono in pace con la mia coscienza. Bisogna lavorare ancora di più ma l’dàdimolto incoraggianti ». Con questa premessa il presidente del Consiglio, Giorgia, ha esordito nell’intervista rilasciata a Bruno Vespa per i programmi "Cinque minuti" e "Porta a Porta" in onda questa sera su Rai 1. Tanti i temi toccati dalla premier. A cominciare...