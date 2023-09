Meghan Markle | la duchessa in shorts | ecco il primo look agli Invictus Games

(Di mercoledì 13 settembre 2023)per la sua prima apparizione ai giochi non rinuncia ai pantaloncini, uno dei pezzi imprescindibili del suo guardaroba. Un outfit decisamente informale che sottolinea quanto lo stile delladi Sussex si sia liberato da ogni etichetta

"Ho dovuto dedicare un po' più di tempo a sistemare i nostri piccoli a casa". Così, dopo aver viaggiato dalla California alla Germania, ha scherzato sul palco dell'evento sportivo ideato dal marito, smorzando anche le polemiche di chi aveva ipotizzato una crisi di coppia ...NON SI VEDEVANO DA SETTIMANE -era prevista nel programma originale degli Invictus Games. Poi il suo nome era misteriosamente sparito ( guarda ). Ma ora il giallo ha la soluzione: la duchessa sbarca in tutta la sua ...E alla fine arriva. Il principe Harry aveva inaugurato gli Invictus Games in Germania senza la moglie, alimentando le voci che volevano la coppia vicina al collasso. Ma alla fine, sebbene si sia fatta ...

Meghan Markle è arrivata solo al terzo giorno di gare degli Invictus Games a Düsseldorf. Era rimasta a Montecito a prendersi cura di Archie e Lilibet ...Il principe Harry è in Germania per gli Invictus Games e, prima di essere raggiunto da Meghan Markle nelle ultime ore, è stato avvistato in ...