Mediterranean Beach Games 2023 | l’Italia Maschile di Handball conquista l’argento

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Heraklion – La Nazionaledivinceai. In una finale combattuta contro la Croazia, gli Azzurri escono con un metallo prezioso, nonostante non sia quello del primo gradino. Dopo aver superato gli shoot-out con la Spagna, hanno perso con la Croazia per 2-0 nella partita giocata al KarterosCenter di Heraklion. I parziali dei due periodi giocati sono stati quelli di 18-22 e 20-23. Nelle gare femminili invece, le Azzurre portano a casa il quarto posto dopo la sconfitta con il Portogallo per 2-0. Come riporta la nota di coni.it ‘Nella rassegna dedicata ai Paesi membri del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha preso il via oggi anche...

È giunta l'ora dell'esordio per i primi atleti sammarinesi impegnati aiGames a Creta. A rompere il ghiaccio, domani mercoledì 13 settembre, saranno i biancazzurri deltennis. Si è da poco concluso il sorteggio dei tabelloni femminile, maschile ...In Aggiornamento: Prenderà il via domani mercoledì 13 settembre a Heraklion , sull' Isola di Creta (Grecia), la terza edizione deiGames 2023 , manifestazione che vedrà convolti quasi novecento atleti in rappresentanza dei ventisei paesi aderenti al Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Alla ...Guido Polsinelli di bronzo nel karatekata: quinto successo azzurro ad ...Heraklion 2023: argento per D'Onofrio nel Karate e per la staffetta mista del ...

Mediterranean Beach Games, ancora medaglie per l'Italia Today.it

Mediterranean Beach Games: mercoledì l’esordio degli atleti di beach tennis News Rimini

Nella giornata che ha visto l’esordio del beach tennis ai Mediterranean Beach Games ad Heraklion le coppie sammarinesi impegnate nel torneo misto sono ...La Nazionale italiana di beach handball, guidata dal carpigiano Marco Beltrami, sfida oggi la Croazia nella finale dei Mediterranean Beach Games in Grecia per conquistare la medaglia d'oro. Si ...È giunta l’ora dell’esordio per i primi atleti sammarinesi impegnati ai Mediterranean Beach Games a Creta. A rompere il ghiaccio, domani mercoledì 13 ...