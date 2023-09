Max Laudadio di Striscia la Notizia si converte | da ateo di ferro alla gioia della fede

Dopo due anni si è spenta di nuovo la croce luminosa sul Poncione . A segnalare l'ennesimo inconveniente è l' Associazione On di Cuasso al Monte, che vede tra i fondatori, da anni residente nel piccolo comune della Valceresio Il colpevole dello spegnimento è un fulmine, più forte di altri: "È già successo altre volte e sempre per la stessa motivazione: un ...E, ovviamente, come dimenticare i servizi disul caso "Bagnarez" , dedicati alle oltre 400 segnalazioni arrivate da clienti Star Italia insoddisfatti per i bagni consegnati in pessime ...Già in passato l'inviatoera stato assalito con pugni, calci e bastonate con il suo cameramen in un parcheggio a Varese, facendo finire entrambi in ospedale. Stesso trattamento fu ...L'iniziativa è stata pensata e realizzata dall' Associazione On e dal suo fondatore, e dal Comune di Cuasso al Monte con il supporto economico della Comunità Montana del Piambello, ...

Max Laudadio: famiglia, accoglienza e fede Aibi

Un fulmine spegne di nuovo la croce sul Poncione, l'associazione ... varesenews.it

A segnalare l'ennesimo inconveniente è l'associazione On di Cuasso al Monte, che vede tra i fondatori Max Laudadio, da anni residente nel piccolo comune della Valceresio ...