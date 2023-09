(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – "Se in 'Fake' ci sarannodi? Volevo che il programma avesse un'atmosfera solare e divertente, e in questo momento non trovo personaggicosì solari eda poter essere protagonisti del programma". Maxin grande spolverocosì il suo nuovo programma 'Fake– Diffidate delle imitazioni', il nuovo comedyin format originale italiano realizzato da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni. Nello spettacolo, che debutta lunedì 18 settembre in prima serata su Rai2, "i personaggi che vengono parodiati nonquelli originali, è una chiave di lettura nostra ...

in grande spolvero presenta così il suo nuovo programma 'Fake Show - Diffidate delle imitazioni', il nuovo comedy show in format originale italiano realizzato da Endemol Shine Italy Spa e ...torna in prima serata su Rai2 da lunedì 18 settembre con " Fake Show - Diffidate dalle imitazioni ", il nuovo comedy show ideato dallo stesso conduttore e realizzato da Endemol Shine Italia ...Su Amazon questa settimana è disponibile l' iPhone 14 Pro, il modello più grande e più potente ...ancora per alcuni giorni e per superare queste giornate afose bisogna avere con sé i...Dinner Show condal titolo 'A tutto' accompagnato da un ensemble musicale. Roof Garden del Casinò, info 0184 5951 23.30 . 'Bay Music Saturday': serata di divertimento al ritmo delle ...

Max Giusti presenta 'Fake Show: "Parodie di politici Non sono abbastanza divertenti" Adnkronos

Fake Show – Diffidate dalle imitazioni su Rai2, Max Giusti: “siamo un programma assolutamente nuovo, artigianale. Dateci tempo” SuperGuidaTV

Fake Show - Diffidate delle imitazioni è il nuovo programma di Max Giusti, in onda il lunedì sera su Rai 2: gli ospiti, le gag e i ...Tra gli ospiti annunciati Morgan, Alessandro Borghese, Gabriele Corsi, Carolina Rey, Fabio Caressa "Se in 'Fake Show' ci saranno parodie di politici Volevo che il programma avesse un'atmosfera solare ...Appuntamento da lunedì 18 settembre in prima serata su Rai Due. Ospiti fissi Francesca Manzini e Claudio Lauretta ...