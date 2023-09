Max Forever – Hits only tour | 50 000 biglietti venduti in 24 ore

(Di mercoledì 13 settembre 2023) foto di Michele PiazzaMILANO – Per il “Max”, la serie di concerti con cui Max Pezzali si esibirà nell’estate 2024 in vari stadi italiani, sono stati già50.000 tagliandi in appena 24 ore.online: https://www.ticketone.it/artist/max-pezzali/. Ipresso i punti vendita autorizzati saranno disponibili dalle ore 12 di sabato 16 settembre. Non accenna dunque a fermarsi il ritrovato successo dell’ex 883. Calendario 9 GIUGNO 2024 – STADIO NEREO ROCCO – TRIESTE, DATA ZERO 19 GIUGNO 2024 – STADIO OLIMPICO – TORINO 27 GIUGNO 2024 – STADIO OLIMPICO – ROMA 1 LUGLIO 2024 – STADIO SAN SIRO – MILANO 2 LUGLIO 2024 – STADIO SAN SIRO – MILANO L'articolo L'Opinionista.

...keynote sulla sua carriera con particolare riferimento a produzioni recenti come Judy Blume... Head of Drama di SVT/Sveriges Television; Helene Goujet, VP of Acquisitions and Editorial, HBO......sulla sua carriera con particolare riferimento a produzioni recenti come Judy Blume(... Head of Drama di SVT/Sveriges Television; Helene Goujet , VP of Acquisitions and Editorial di HBO...- Hits Only, tutte le tappe della tournéePezzali è reduce dal successo al Circo Massimo dove sabato 2 settembre ha fatto ballare migliaia di persone sulle note delle sue canzoni più ...E' organizzato da Eventi in Bus " leader nel settore e scelto nel 2022 da oltre 90.000 fan " il servizio Pullman per i concerti diPezzali nell'ambito del Tour(Hits Only) . Con il ...

Max Forever: il primo tour negli stadi di Maxi Pezzali dopo 30 anni di ... - Web Lombardia

Max Pezzali - annuncia il ritorno negli Stadi con il MAX FOREVER ... Vivo Concerti

Il "Max Forever - Hits Only", il primo tour negli stadi di Max Pezzali, è iniziato nel migliore dei modi, con l'ex 883 che annuncia che sono stati venduti più di 50mila biglietti nel giro di 24 ore.L'ex 883 Max Pezzali torna a incantare il suo pubblico anche nell’estate 2024 con un tour negli stadi chiamato «Max Forever (Hits Only)» ...Segui Tag24 anche sui social Il nuovo tour di Venerus prenderà il via a novembre. Il cantautore milanese, la cui fama è aumentata nel corso degli ultimi mesi, è pronto al grande show dopo l’uscita del ...