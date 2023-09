Marta Fascina | rumor sulla compagna di Berlusconi | “La sua vita dopo la morte e l’eredità”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Eredità di Silvio, ancora aggiornamenti. Nelle ultime ore non si fa che parlare della spartizione del ricco patrimonio dell’ex premier e leader di Forza Italia. Stando alle ultime notizie riferite su Il Messaggero, sembra che i figli abbiano accettato e firmato le ultime volontà testamentarie del padre defunto:tra i 5 figli non sarebbe stata spartita in modo equo. A trarre maggiori vantaggi tra i 5 ereditieri, sarebbero stati i primogeniti Pier Silvio e Marina. Ma per quanto riguarda? Nel testamento l’ex premier non si è certo dimenticato di lei.di Silvio, cosa è stato deciso. L’11 settembre i 5 figli dell’ex premier e leader di Forza Italia si sarebbero trovato a firmare e ...

Si è chiuso il quadro sull'eredità di Silvio Berlusconi , restano solo piccoli dettagli da limare. Per certo,, l'ultima compagna, incasserà i 100 milioni chiesti per lei dal fondatore di Forza Italia . Alla cifra contribuiranno in modo proporzionale i figli del Cavaliere: gli eredi hanno ...BERLUSCONI FIGLI 3 Estratto dell'articolo di D. Pol. e M. Ger. per il 'Corriere della Sera' Cento milioni nel conto di, altri cento in favore di Paolo Berlusconi e trenta a Marcello Dell'Utri. Effetto extra famiglia ...Fininvest blindata per almeno cinque anni, 'legati' a Paolo Berlusconi,e Marcello Dell'Utri pagati in proporzione da tutti i figli, 50% dei dividendi della holding che andranno direttamente agli eredi. Sono molti gli elementi contenuti nell'accordo tra ...... pari a 230 milioni complessivi, per Paolo Berlusconi,e Marcello Dell'Utri. Ciò significa, precisa Ansa, che Marina e Pier Silvio contribuiranno per il 26% ciascuno, mentre Barbara, ...

Berlusconi e i lasciti a Fascina, Dell’Utri e al fratello Paolo: i figli si dividono il conto di 230 milioni Corriere della Sera

Eredità Berlusconi, via libera ai 230 milioni a Paolo, Fascina e Dell’Utri. Anche la compagna alla riunione d… La Stampa

The five also agreed to settle the bequests Berlusconi made in his will to his brother Paolo Berlusconi, his last partner Marta Fascina and his former aide Marcello Dell'Utri according to their ...Nel Partito Democratico “c’è un disagio che sarebbe sbagliato ignorare”. Sono le parole di Lorenzo Guerini, ex Ministro della Difesa e capo di una delle innumerevoli correnti del cartello politico più ...Al lascito da cento milioni previsto da Silvio Berlusconi per Marta Fascina contribuiranno in modo proporzionale i figli del Cavaliere. Gli eredi dell'ex premier hanno infatti deciso di ...