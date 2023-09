Marotta | ' Spero la vicenda Pogba sia di monito ad altri calciatori Derby affascinante'

Beppenon si sbilancia: 'Inter favorita nel derby Siamo solo all'inizio…'. Tradotto: calma.questa vicenda sia di monito a tanti ragazzi'. DERBY Queste le parole dell'a.d. sul ...'Quello diè un altro dubbio che ho. Dovessimo giocare con uno sarà difficile vederlo dall'... La sua condizione non è grave,di ritrovarlo tra qualche settimana, magari contro il Taranto'.... intervenuto a 'Te La Do Io Tokyo' su 'Centro Suono Sport 101.5': "tempo fa disse che non ... Ioche capisca il linguaggio del pallone e che sia più presente anche con l'allenatore". Guarda ...Benevento . Alessandroha firmato un biennale col club di via santa Colomba. È la terza volta che indosserà la maglia giallorossa. 'sia l'ultima a questo punto. Non ci sarà tanto altro tempo vista la mia età. ...

Inter, Marotta: 'Lautaro campione, il caso Pogba esempio per altri ... La Gazzetta dello Sport

Marotta: "Pogba, vicenda triste ma è un ragazzo serio. Spero sia da ... Bianconera News

L’a.d. dell’Inter: “Lautaro un campione, sarà un derby di grande fascino contro il Milan. Dimarco Giusto prolungare il suo contratto” ...Serata di premiazioni alla Scuola Militare Teulié di Milano, dove questa sera verrà assegnato il premio gentleman della Serie A. Tra i presenti c'è anche l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe ...L'ad dell'Inter si è espresso sulla situazione del centrocampista della Juve, approdato in bianconero per la prima volta quando era direttore generale ...