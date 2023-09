Marotta | “Pogba bravissimo ragazzo | mi dispiace Derby? Non siamo favoriti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’ad dell’Inter Giuseppeha risposto ad alcune domande in occasione del Premio Gentlemen Fair Play a Milano: “Il caso? Sicuramente mi, è un. Non entro nel merito perché non conosco quanto è successo e non mi sbilancio. Fa parte della casistica sfortunata, dai giornali ho letto che avrebbe preso certe cose involontariamente. E non vado oltre, se non sottolineando quantosia comunque un grande professionista”. Parla poi delormai alle porte: “Ildi Milano ha un fascino particolare, questo dualismo è un qualcosa di storico. Le due tifoserie aspettano questo momento da tanto, speriamo che sia uno spot positivo per il calcio, speriamo in una bella partita. Sarà unche durerà ...