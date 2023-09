Non dimentichiamoci - ricorda- che è giovane e può dimostrare con i fatti di migliorare ancora". . . 13 settembre 2023Beppenon si sbilancia: 'Inter favoritaderby Siamo solo all'inizio…'. Tradotto: calma. C'è ancora molta strada da fare. L'amministratore delegato nerazzurro, trai i premiati del premio ...L'ad dell'Inter Giuseppeha risposto ad alcune domande in occasione del Premio Gentlemen Fair Play a Milano: ' Il caso Pogba Sicuramente mi dispiace, è un bravissimo ragazzo . Non entromerito perché non conosco ...Beppeha tutto campo. Il dirigente dell'Inter è intervenuto al Premio Gentleman 2023corso del quale ha parlato di tanti temi legati ai nerazzurri in vista dell'impegnoderby contro il Milan.

Marotta, nel derby dualismo piacevole e storico - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Marotta: “Mi dispiace per Pogba. Lautaro capitano, Frattesi e sul rinnovo di Dimarco…” SOS Fanta

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato di diverse questioni riguardanti il club nerazzurro nel corso dell’evento per il Premio Gentlemen Fair Play, tenutosi a Milano. Il di ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ..."Mi dispiace, lo reputo un bravissimo ragazzo e un grande professionista. Non posso entrare nel merito perché non conosco quello che è successo, quindi è evidente che non mi sbilancio. Fa parte delle ...