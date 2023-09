Marotta | «Inzaghi bravo allenatore Casa nuova per i tifosi»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Giuseppeha parlato dalla serata del Premio Gentlemen Fair Play con Sky Sport del derby di sabato, del nuovo stadio e di altro riguardante l’Inter. PREMIO – Nella serata in cui verrà premiato Giuseppeparla così: «Intanto che sia un bellissimo spot per il cacio e l’Italia, è una stracittadina che al di là del campo ha di bello il confronto tra tifoserie che lascia sempre qualcosa che non puoi dimenticare. Spero in una prestazione positiva, ma siamo a inizio campionato ed è difficile tirare su valutazioni e pronostici. La soddisfazione è nell’essere italiano e aver visto una squadra vincere meritatamente a San Siro. I nostri 4 interisti in campo depongono il modello diverso adottato rispetto al recente passato. Il nostro è uno zoccolo duro italiano che credo sia propedeutico per raggiungere gli obiettivi. Noi vogliamo rafforzare ancora ...

L'Inter alla fine è uscita rafforzata dalla campagna trasferimenti messa in piedi dae ... ma non per questo meno funzionali all'idea di gioco di. Ecco allora che in estate uno dei nomi ......presente ieri sera a San Siro per seguire da vicino i nerazzurri impegnati con l'Italia e sicuramente avrà gioito delle gesta del nuovo gioiello di. Inter, Frattesi show in Nazionale:...se lo gode in tribuna, per Simonesarà dura tenerlo fuori per i prossimi impegni dell'Inter ad iniziare dal derby di sabato. FLOP ITALIA: Locatelli 5,5 - Troppo scolastico, fatica a ...... i nerazzurri, sul mercato, hanno concluso diverse operazioni sia per quanto concerne le entrate sia a livello di uscite regalando aduna rosa, molto probabilmente, più completa.(...

Marotta: "Lukaku alla Roma Il calcio è un circo". Inzaghi: "Ancora protagonisti in Champions" La Gazzetta dello Sport

Inter, Marotta: "Sorteggio buono Tutto dipende sempre da noi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato così al Premio Gentleman 2023. DERBY – “Ha un fascino particolare. Questo dualismo è storico, piacevole, i tifosi lo aspettano questo mome ...Già a gennaio potrebbero esserci nuovi assalti per il big dell'Inter: Marotta e Ausilio hanno già scelto l'erede.Di questa situazione ha parlato anche Giovanni Capuano, noto giornalista, in un suo post su “X”, facendo notare come sia quantomeno bizzarro che l’Inter si infastidisca per questo atteggiamento di ...