Marotta | «Favoriti? No | siamo autorevoli Dimarco | doveroso…»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Giuseppepresente al Premio Gentlemen ha parlato anche ai cronisti del posto dello Scudetto e delle posizioni di Lautaro Martinez e Federico. GIOCATORI –si espone al Premio Gentlemen: «Noi? No, perchéappena all’inizio del campionato e il calendario condiziona. Abbiamo autorevolezza come squadra, un blocco di giocatori esperti con giovani e il lavoro di Inzaghi a distanza di 2 anni sta dando i suoi frutti. Posrecitare un ruolo autorevole. Lautaro Martinez? Gli abbiamo affidato la fascia di capitano perché meritata dalla crescita esponenziale degli ultimi anni in cui è stato protagonista vero. Lui è in un’età giovane, potrà dimostrare di migliorare di domenica in domenica sulla scorta di essere un campione.? Più che ...

Al Premio Gentleman Fair Play anche l'a.d. dell'Inter Beppe, che ha parlato del derby di sabato sera contro il Milan (di F. ...- Calciomercato.itImpossibile non partire dal derby in programma sabato pomeriggio: 'Il ...- 'No, siamo appena all'inizio del campionato e il calendario condiziona. C'è da dire che ...6 Beppe, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato così al Premio Gentleman 2023. DERBY - 'Ha ...GRAZIE ALLA DIFESA - 'No, siamo appena all'inizio del campionato. Abbiamo ...era tesserato con un'altra squadra, appena ha sentito la possibilità di tornare non ha esitato neanche un secondo. Sono convinto che ci darà una grossa mano perché è un leader, sa come si ...

Marotta sul derby: «Spot per il calcio ma non siamo favoriti» Milan News 24

Marotta: "Inter squadra autorevole. Derby scudetto col Milan Ci sono altre 5 candidate" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Se l'Inter è la favorita Siamo all'inizio di un campionato ed è normale ... Possiamo recitare un ruolo autorevole": lo dice l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, al Premio Gentleman. Inter e Milan che si ...Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato così al Premio Gentleman 2023. DERBY – “Ha un fascino particolare. Questo dualismo è storico, piacevole, i tifosi lo aspettano questo mome ..."Cosa pensa del caso Pogba Mi spiace perché è un bravissimo ragazzo, con cui ho un rapporto di grande affetto. Non posso entrare nel ...